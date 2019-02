Skispringen: ÖSV-Quartett holte Sieg beim Weltcup in Lahti

Der Aufwärtstrend der ÖSV-Adler hält an. In Lahti gab es den ersten Sieg in einem Teamspringen seit fast zwei Jahren. Philipp Aschenwald (128 m/117,5), Gregor Schlierenzauer (120,5/ 117,5), Michael Hayböck (125,5/122,5) und Stefan Kraft (122/130) setzten sich mit elf Punkten Vorsprung auf die Deutschen durch. Dritter wurde Japan. „Wir haben geduldig weiter gearbeitet. Es tut gut, dass es auch bei mir stetig bergauf geht. Die WM kommt immer näher, für die muss ich mich ja noch qualifizieren. Die Sicherheit kommt immer mehr zurück“, jubelt Hayböck, der auch Rückkehrer Schlierenzauer lobt: „Der Gregor hat einen super Beitrag geleistet.“

Zuletzt war dem ÖSV-Team dies am 11. März 2017 auf dem Holmenkollen in Oslo gelungen.