Stefan Kraft hat bei der Olympia- und WM-Generalprobe in Pyeongchang am Donnerstag seinen siebenten Podestplatz in Serie erreicht. Der Salzburger musste von der Normalschanze mit 106 und 107 Metern nur dem Polen Maciej Kot (108,5/110,5) um vier Punkte den Vortritt lassen.

Wegen zu starken Windes war der Wettbewerb von der Großschanze auf den kleinen Olympia-Bakken verlegt worden.

Kraft reduzierte im Skisprung-Weltcup als Zweiter seinen Rückstand auf den Polen Kamil Stoch, der den sechsten Tagesrang belegte, auf 60 Punkte.

Weltcup-Skispringen auf der Normalschanze in Pyeongchang:

1. Maciej Kot (POL) 256,2 (108,5/110,5) 2. Stefan Kraft (AUT) 252,2 (106,0/107,0) 3. Andreas Wellinger (GER) 240,8 (99,0/112,0) 4. Peter Prevc (SLO) 240,0 (109,0/102,0) 5. Daniel-Andre Tande (NOR) 238,8 (111,5/104,5) 6. Kamil Stoch (POL) 231,7 (100,0/107,5) 7. Jewgenij Klimow (RUS) 230,5 (107,0/106,0) 8. Dawid Kubacki (POL) 228,3 (101,5/105,5) 9. Andreas Wank (GER) 226,3 (102,0/103,0) 10. Robert Johansson (NOR) 224,6 (102,5/111,5) 11. Roman Koudelka (CZE) 221,9 (98,0/103,5) 12. Stephan Leyhe (GER) 218,8 (101,0/102,0) 13. Michael Hayböck (AUT) 217,9 (99,5/104,5) 14. Anze Lanisek (SLO) 217,4 (109,0/92,0) 15. Clemens Aigner (AUT) 217,0 (108,0/94,5) 16. Halvor Egner Granerud (NOR) 216,4 (102,5/104,5) 17. Andreas Stjernen (NOR) 215,9 (100,5/102,5) 18. Piotr Zyla (POL) 213,0 (106,5/96,5) 19. Denis Kornilow (RUS) 212,9 (99,5/106,0) 20. Manuel Fettner (AUT) 212,8 (97,0/105,0) 21. Taku Takeuchi (JPN) 208,0 (104,0/93,0) 22. Alexej Romaschow (RUS) 205,3 (102,0/103,0) 23. Jernej Damjan (SLO) 205,2 (102,0/97,0) 24. Domen Prevc (SLO) 204,8 (105,0/92,5) 25. Karl Geiger (GER) 204,7 (107,0/88,0) 26. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 204,2 (107,0/91,0) 27. Markus Schiffner (AUT) 203,6 (100,5/97,0) 28. Ville Larinto (FIN) 198,5 (99,0/99,0) 29. Jakub Janda (CZE) 194,6 (99,5/92,5) 30. Kaarel Nurmsalu (EST) 189,3 (107,0/85,5)

nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 32. Stefan Huber - 40. Philipp Aschenwald (beide AUT)

Stand im Gesamtweltcup:

1. Kamil Stoch (POL) 1280 2. Stefan Kraft (AUT) 1220 3. Daniel-Andre Tande (NOR) 1119 4. Domen Prevc (SLO) 899 5. Maciej Kot (POL) 883 6. Andreas Wellinger (GER) 848 7. Michael Hayböck (AUT) 671 8. Manuel Fettner (AUT) 622 9. Markus Eisenbichler (GER) 587 10. Peter Prevc (SLO) 559 11. Piotr Zyla (POL) 529 12. Richard Freitag (GER) 435 13. Andreas Stjernen (NOR) 399 14. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 348 15. Jewgenij Klimow (RUS) 346 Weiter: 18. Andreas Kofler (AUT) 306 35. Markus Schiffner (AUT) 81 36. Gregor Schlierenzauer (AUT) 80 42. Clemens Aigner (AUT) 50 56. Stefan Huber (AUT) 12 62. Florian Altenburger (AUT) 4 67. Elias Tollinger (AUT) 2 69. Daniel Huber (AUT) 1

Nationencup: