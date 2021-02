Skispringen: Japanerin gewann erneut in Hinzenbach

"Ich bin sehr happy mit dem Sprung, das war der Beste von dem Wochenende", merkte Kramer an. Sie war am Samstag disqualifiziert worden. ÖSV-Chefcoach Harald Rodlauer hatte nach Halbzeitrang neun bei der Salzburgerin Probleme in der Hocke ausgemacht, sie habe nicht den ganzen Druck auf den Schanzentisch gebracht. In der Entscheidung sei sie tiefer gesessen, wie Kramer feststellte. "Den letzten Sprung kann ich noch mitnehmen. Nur ein vierter Platz ist ein bisschen schade."

Ein Schritt nach vorne

Während die 19-Jährige vor Hinzenbach drei von vier Saisonspringen gewonnen hatte und immer auf dem Podest gewesen war, kam Hölzl zumindest zum zweiten Mal in die Top Ten. Hölzl: "Die zwei Sprünge waren die besten von den drei Wettkämpfen, das stimmt mich positiv", meinte die 23-jährige Salzburgerin im ORF-Interview. Sie hatte im Saisonverlauf mit Rückenproblemen zu kämpfen. "Es ist noch genug zu tun, doch es war ein guter Schritt nach vorne."