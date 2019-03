Skispringen: Iraschko-Stolz zum Raw-Air-Auftakt Achte

Die WM-Dritte Daniela Iraschko-Stolz hat in der Qualifikation für den Großschanzen-Weltcup in Oslo unmittelbar vor Jacqueline Seifriedsberger Rang acht belegt. Den Sieg im zur Raw-Air-Serie zählenden Bewerb sicherte sich in überlegener Manier Weltmeisterin Maren Lundby (NOR) vor den beiden Deutschen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth.

Chiara Hölzl belegte Rang 13, Eva Pinkelnig wurde 16.