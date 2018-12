Skispringen: Daniel Huber Dritter, die Österreicher legen zu

Disqualifiziert

Beim Damen-Weltcup in Prémanon im französischen Jura scheiterte Daniela Iraschko-Stolz am Reglement: „Sie wäre im ersten Durchgang Dritte gewesen. Ihre Disqualifikation wirkt sich natürlich stark auf unser mannschaftliches Ergebnis aus“, sagte Cheftrainer Harald Rodlauer – seine Athletin hatte zu lange Skier. Der Sieg ging erneut an die Deutsche Katharina Althaus, die den bereits dritten Saisonerfolg feierte. Beste Österreicherin wurde Chiara Hölzl als Elfte.