Skiflug-WM: Prevc ist zur Halbzeit vorne, Hörl lauert als Vierter

Er ist der Experte für Langstreckenflüge. Auch wenn die Jury die Anlauflänge für ihn extra verkürzt, fliegt er der Konkurrenz um die Ohren. Domen Prevc liegt bei der Skiflug-WM in Oberstdorf nach zwei Durchgängen am Freitag in Führung, will diese am Samstag verteidigen.

Jan Hörl hat sich mit einem tollen zweiten Durchgang, der von viel Rückenwind geprägt war, Rang vier hinter Nikaido und Lindvik geschnappt und hat das Podest im Visier. "Mega. Der Sprung ist mir sehr gut gelungen, ich habe ihn genossen." Für den Samstag ist er zuversichtlich: "Das Ziel ist eine Medaille. In erster Linie möchte ich gute Flüge zeigen. Es war aber ein Schritt in die richtige Richtung."

Stefan Kraft ist Zehnter und überschaubar zufrieden: "Es ist nicht schlecht, aber ein Sprung über 220 oder 230 Met3re wäre einmal nicht schlecht. Ich hüpfe immer zwischen 210 und 215 Meter."