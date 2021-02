Enttäuschende Heim-WM in Cortina bisher für Italien

Das Hoffen auf Außenseiter

Wenn also nicht ein Luca De Aliprandini im Herren-Riesentorlauf bzw. Irene Curtoni und Chiara Costazza sowie Alex Vinatzer oder gar Oldies wie Manfred Mölgg (38) oder Giuliano Razzoli (36) in den Slaloms noch für Sensationen sorgen, bliebe die Medaille im ungeliebten Parallelbewerb die einzige WM-Beute für Italien. Die glänzt zwar in Gold, aber selbst die musste sich Bassino mit der an sich klar schnelleren Österreicherin Katharina Liensberger teilen.

Parallel-Gold wird mancherorts in Italien offenbar ohnehin nur als "Trostpreis" bewertet. Bassino wisse genau, dass es ein Gold zweiter Klasse sei, weil das Parallelrennen ein Pausenfüller sowie irregulär gewesen sei, schrieb etwa die Tageszeitung Dolomiten und machte Bassino wegen deren überzeugender Weltcup-Vorstellung zur "haushohen Favoritin" im Riesentorlauf. Eine ganze Nation schaue auf sie, hieß es. Das Ende ist bekannt.