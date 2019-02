Sprechen Sie Schwyzerdütsch?

Corinne Suter holte für die Schweiz bei der Ski-Weltmeisterschaft in Åre zwei Medaillen - Silber in der Abfahrt und Bronze im Super-G. Trotzdem stand die 24-Jährige in der Kritik - weil sie im österreichischen Fernsehen auf die Interviewfragen im Schweizer Dialekt antwortete.

Da stellt sich die Frage: Haben wir Österreicher wirklich so ein Problem mit dem Schweizerdeutschen? Das KURIER-Quiz liefert die Antwort: