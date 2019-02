Ski-WM 2021: Parallel-Event kommt, Kombination bleibt

Die Alpine Kombination ist ihrem endgültigen Aus vorerst entkommen. Am Mittwoch entschieden die Mitglieder des FIS-Rats bei ihrer Sitzung am WM-Ort Aare, dass es bei der nächsten Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo sowohl einen Einzel-Parallelbewerb als auch eine Alpine Kombination geben soll. Das teilte der Internationale Skiverband nach der Sitzung mit.

"Nach gründlichen, ins Detail gehenden Beratungen" habe der Rat entschieden, beide Bewerbe für die nächsten Titelkämpfe ins Programm zu nehmen, hieß es in einer Mitteilung der FIS. Die Zahl der WM-Entscheidungen steigt damit auf insgesamt 13, jeweils sechs für Damen und Herren sowie der Team Event.

Zusätzlich wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit dem Format der Alpinen Kombination und auch mit Strategien für den Weltcup-Kalender auseinandersetzen soll. Das Interesse für die einzelnen Bewerbe soll mittels Analyse von Mediendaten und Zuschauerzahlen ausgelotet werden.