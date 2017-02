Super-G der Herren in Bildern

Einen Tag nach dem Sensationssieg von Nicole Schmidhofer gab es bei der Ski-WM in St. Moritz die nächste Überraschung.

Der Kanadier Erik Guay sicherte sich im Herren-Super-G Gold.

Der 35-Jährige begann mit einer beeindruckenden Gleitphase, lag gleich drei Zehntel vor den Spitzenläufern. Der Vorsprung schmolz zwar zusammen, doch unten fand Guay eine Traumlinie und brachte noch über vier Zehntel Vorsprung mit ins Ziel.

Vor Guays Fahrt hatte Kjetil Jansrud wie der Sieger ausgeschaut. Der norwegische Topfavorit zeigte eine Klasse-Fahrt und nahm dem bis dato führenden Vincent Kriechmayr vier Zehntel ab.

Aleksander Aamodt Kilde wäre beinahe an die Zeit seines norwegischen Landsmannes gekommen. Doch ein Patzer im unteren Streckenteil sorgte für neun Hundertstel Rückstand und den zweiten Platz.

Als alles nach einem norwegischen Doppel auf dem Stockerl roch, kam mit Manuel Osborne-Paradis ein anderer Kanadier. Der 33-Jährige mit der Startnummer 26 schob sich noch zwischen die beiden Skandinavier auf den untersten Podestplatz.

Vincent Kriechmayrs beherzte Fahrt wurde "nur" mit einem fünften Platz belohnt. "Nur", da die Österreicher vor dem Rennen allesamt als Favoriten gehandelt worden waren.

So kam Titelverteidiger Hannes Reichelt über den zehnten Platz nicht hinaus. Der Routinier verlor im mittleren Abschnitt deutlich, setzte die Kanten etwas zu hart auf den weichen Schnee.

Max Franz hatte wie im Abfahrtstraining, erneut Probleme am zweiten Sprung, da er zu sehr in Rücklage geriet. Am Ende wurde es nach einer wilden Fahrt nur der 13. Platz.

Zwei Ränge dahinter platzierte sich Marcel Hirscher. Nach einer ordentlichen Gleitpassage verlor der Gesamtweltcupführende deutlich die Ideallinie und wurde ein, zwei Mal viel zu weit nach außen getragen.