Die in Altenmarkt/Zauchensee abgesagte Alpine Kombination der Damen könnte nach den Weltmeisterschaften in Crans Montana in der Schweiz nachgeholt werden. "Es ist unsere einzige Chance, ab jetzt ist der Kalender sehr dicht", sagte Chef-Renndirektor Atle Skaardal am Dienstag.

In Crans steht am 25./26. Februar bereits eine Kombi sowie ein Super-G auf dem Programm, danach sind die Damen in Südkorea und USA. Die zweite von drei Saison-Kombinationen im Damen-Weltcup-Kalender (Super-G/Slalom) war vergangenen Sonntag in Zauchensee geopfert worden, um die am Samstag abgesagte Spezial-Abfahrt austragen zu können. Die erste Kombi in Val d'Isere hatte vor einem Monat die Slowenin Ilka Stuhec gewonnen, sie bestand aber aus Abfahrt und Slalom.