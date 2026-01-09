Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee wegen Schneefalls abgesagt
Das Wetter bereitet dem Heimweltcup im Salzburgerland Sorgen. Wind und Nebel könnten bei den Speed-Rennen Spielverderber sein.
Das für Freitag angesetzte zweite Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee ist abgesagt worden. Der Grund waren anhaltender Schneefall und eine große Schneemenge auf der Kälberloch-Piste.
Die erste Übungsfahrt am Donnerstag hatte wegen Windes im oberen Teil verkürzt stattgefunden.
Im Salzburger Land sind am Samstag (11.30 Uhr) eine Abfahrt und am Sonntag (12.00/jeweils ORF 1) ein Super-G geplant.
