Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee wegen Schneefalls abgesagt

Das für Freitag angesetzte zweite Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee ist abgesagt worden. Der Grund waren anhaltender Schneefall und eine große Schneemenge auf der Kälberloch-Piste.

Die erste Übungsfahrt am Donnerstag hatte wegen Windes im oberen Teil verkürzt stattgefunden.

Im Salzburger Land sind am Samstag (11.30 Uhr) eine Abfahrt und am Sonntag (12.00/jeweils ORF 1) ein Super-G geplant.