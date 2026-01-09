Wintersport

Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee wegen Schneefalls abgesagt

SKI ALPIN WELTCUP ZAUCHENSEE: 1. TRAINING ABFAHRT FRAUEN: HUETTER (AUT)/MITTER
Das Wetter bereitet dem Heimweltcup im Salzburgerland Sorgen. Wind und Nebel könnten bei den Speed-Rennen Spielverderber sein.
09.01.26, 10:55

Das für Freitag angesetzte zweite Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee ist abgesagt worden. Der Grund waren anhaltender Schneefall und eine große Schneemenge auf der Kälberloch-Piste.

Ski-Weltcup in Zauchensee: Das Wetter bereitet Sorgen

Die erste Übungsfahrt am Donnerstag hatte wegen Windes im oberen Teil verkürzt stattgefunden. 

Im Salzburger Land sind am Samstag (11.30 Uhr) eine Abfahrt und am Sonntag (12.00/jeweils ORF 1) ein Super-G geplant.

