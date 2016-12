Am Semmering geht es nach den Weihnachtsfeiertagen hoch her. Neben dem Riesentorlauf am 28. und dem Slalom am 29. Dezember, findet schon am 27. ein weiteres Weltcup-Rennen der Damen statt. Der am Dienstag wegen zu starker Windböen abgebrochene RTL von Courchevel wird am kommenden Dienstag (1. Durchgang: 9.45/2. Durchgang: 13.00 Uhr) am Zauberberg nachgetragen.

Das bestätigte das Organisationskomitee der Weltcup-Rennen am Semmering dem KURIER.