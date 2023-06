Ski alpin: Schwarz studierte bereits die Abfahrt auf der Streif

Der zum Allrounder mutierte Kärntner hat in der Vorsaison seine ersten Weltcup-Abfahrten bestritten und bei der Alpin-WM in Courchevel mit einem vierten Platz viele überrascht. Von Speed-Starts in Kitzbühel nahm Schwarz im vergangenen Jänner aufgrund des besonders dichten Programms für ihn noch Abstand. In der nächsten Saison will der 27-Jährige diesen Traum aber realisieren. "Natürlich ist man da ein bisschen konzentrierter, prägt sich gewisse Sachen ein", erklärte Schwarz.

Es wird geschwitzt

In der Vorbereitung sei nun eine intensive Phase angebrochen, in der es gilt, die Grundlagen für die Saison zu erarbeiten. Neben Kraftkammer-Einheiten und Ergometer-Strampeln steht jedoch auch Abwechslung auf dem Programm - etwa in Form von Wandern, Mountainbiken oder Paragleiten. "So ein Kondikurs ist immer mit viel Spaß verbunden", sagte Kombi-Olympiasieger Johannes Strolz. Dazu sei es "sehr cool für das Teambuilding", meinte Schwarz.