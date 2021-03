Brennsteiner fährt in Kranjska Gora aufs Stockerl

Spätstarter

Für den 29-jährigen Brennsteiner ist es die zweite Podestplatzierung in dieser Saison, seit den Bewerben in Bansko hat er einen Lauf. "Es fehlt halt die Sekunde auf den Marco, ich hab’ keine Ahnung, was er getan hat, aber es war ein megacooler Lauf. Ich hab mich sehr gut gefühlt, nachher hab ich mir die Frage gestellt, ob es nicht zu schön war, weil sich alles so schön ausgegangen ist, aber es passt", sagte der strahlende Dritte nach dem Rennen.

"Es hat Anfang der Saison teilweise schon richtig gut zusammengepasst, aber es hat sich nicht in Ergebnissen niedergeschlagen. Es ist gut, dass die Form wieder gekommen ist, es kommen ja noch ein paar Jahre."