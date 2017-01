Lindsey Vonn steht vor ihrem Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Die 32-Jährige bestätigte gegenüber Eurosport, dass sie am kommenden Wochenende in Altenmarkt-Zauchensee wieder in den Weltcup eingreifen wird. "Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin, dass ich diese Woche wieder auf die Piste zurückkehre."

Es seien "drei harte Monate" gewesen, seit sie sich im November beim Training in Colorado den rechten Arm gebrochen hatte. Seither hatte sich Vonn einem intensiven Rehabilitationsprogramm unterzogen, um rechtzeitig vor der Ski-WM wieder angreifen zu können. "Ich habe schon ein paar Rennen verpasst, aber hoffentlich kann ich das überwinden und trotzdem den einen oder anderen WM-Titel angreifen", so Vonn.

In Altenmarkt-Zauchensee stehen am Wochenende eine Abfahrt (Samstag) und eine Kombination (Sonntag) auf dem Programm. Beide Bewerbe konnte Vonn im Vorjahr für sich entscheiden.