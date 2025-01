Die Österreicherinnen wollen beim Nachtslalom von Beginn an hellwach sein

Welcher Sieg im Weltcup der schönste ist, darüber lässt sich streiten. Nicht streiten lässt sich darüber, welches Frauen-Rennen das lukrativste der Saison ist. 59.500 Schweizer Franken (63.300 Euro) warten auf die „Snow Space Salzburg Princess“, die Siegerin des Nachtslaloms in Flachau (17.45/20.45/live ORF1). Also so viel wie nirgendwo anders im Frauen-Weltcup. Gesamt werden 169.000 Franken (180.000 Euro) ausgeschüttet.