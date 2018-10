Eva-Maria Brem will zurück zu alter Stärke

Als sich Eva-Maria Brem 2016 so schwer am Unterschenkel verletzte, war sie gerade die beste Riesentorläuferin der Welt. Und genau das ist jetzt auf dem Weg zurück zu alter Stärke auch das Dilemma der Gewinnerin der kleinen Kristallkugel der Saison 2015/’16: Einerseits ist die Tirolerin durch ihre Erfolge auf den Geschmack gekommen, zugleich ist sich Brem aber auch darüber im Klaren, dass sie bislang schlicht nicht in der Verfassung war, um an vergangene Leistungen anzuschließen.

„Ich habe gewusst und auch gespürt, dass ich nicht gewinnen kann“, erinnert sich Eva-Maria Brem an die Rennen im vergangenen Winter. Gemessen an ihren persönlichen Ansprüchen war die 30-Jährige mitunter fast ein wenig erschrocken über ihre Auftritte in den Riesentorläufen der Vorsaison. Ein 20. Platz am Kronplatz war noch das Highlight, „es hat teilweise wirklich nicht gut ausgeschaut, wie ich runtergefahren bin.“