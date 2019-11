Ski alpin: Alice Robinson kehrt schon in Killington zurück

„Eine neuerliche Untersuchung hat ergeben, dass ich mich wesentlich schneller und besser erholt habe als erwartet“, schrieb Robinson, die eigentlich erst Mitte Dezember in Courchevel wieder starten wollte. So kann sie noch ein Rennen mit 17 Jahren bestreiten – am 1. Dezember hat sie dann Geburtstag.

Siebenhofer verzichtet - vorerst

Nicht am Start ist hingegen Ramona Siebenhofer. Die Steirerin, die in Sölden als Zehnte ein starkes Comeback im Riesenslalom gegeben hatte (zweitbeste Österreicherin hinter Franziska Gritsch), fokussiert sich auf den Start in die Speedsaison in Lake Louise. „Nachdem wir momentan in Colorado trainieren, wäre das zu viel Reiseaufwand für ein einziges Rennen“, sagt die 28-Jährige. „Vielleicht starte ich in Courchevel, sicher aber nach Weihnachten in Lienz.“