Vor Skeleton-EM in die Bande gekracht: Zittern um Janine Flock

Die Tirolerin ist zweifache Saisonsiegerin, schlug im ersten Training auf der Natureisbahn aber hart an der Bande an und berichtete danach von leichtem Unwohlsein. Ihr Rennstart ist noch nicht endgültig gesichert.

Flock ist als Weltcup-Gesamtführende in die Schweiz gereist, dämpfte aber die Erwartungen. „Ich bin körperlich nicht bei hundert Prozent, daher habe ich auch auf einige Trainingsläufe verzichtet“, erklärte die 36-Jährige. Im Hinblick auf die Winterspiele in einem Monat in Cortina, bei denen sie ihre Karriere mit der ersten Olympia-Medaille krönen will, möchte die viermalige Europameisterin kein Risiko eingehen.