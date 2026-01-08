Vor Skeleton-EM in die Bande gekracht: Zittern um Janine Flock
Die Tirolerin ist zweifache Saisonsiegerin, schlug im ersten Training auf der Natureisbahn aber hart an der Bande an und berichtete danach von leichtem Unwohlsein. Ihr Rennstart ist noch nicht endgültig gesichert.
Flock ist als Weltcup-Gesamtführende in die Schweiz gereist, dämpfte aber die Erwartungen. „Ich bin körperlich nicht bei hundert Prozent, daher habe ich auch auf einige Trainingsläufe verzichtet“, erklärte die 36-Jährige. Im Hinblick auf die Winterspiele in einem Monat in Cortina, bei denen sie ihre Karriere mit der ersten Olympia-Medaille krönen will, möchte die viermalige Europameisterin kein Risiko eingehen.
Wenn sie sich am Renntag gut genug fühle, werde sie antreten. „Ich bin immerhin im Gelben Trikot der Gesamtführenden, aber in diesem Jahr zählt etwas anderes“, sagte Flock. „Deshalb will ich nichts riskieren und höre auf meinen Körper.“ In den vergangenen Tagen standen vor allem Physiotherapie und Regeneration auf dem Programm. Nach ihrer unliebsamen Bekanntschaft mit der Bande hatte Flock über leichten Schwindel geklagt.
„Es geht ihr soweit gut“, beruhigte Österreichs Nationaltrainer Michael Grünberger. Mit einem Start im abschließenden Mixed-Teambewerb (16 Uhr), in dem Flock und Maier auch bei Olympia Medaillenchancen haben, rechnet er aber „eher nicht“. Dabei ist der Natureiskanal von St. Moritz-Celerina eine von Flocks Lieblingsbahnen. Vor zehn Jahren holte sie im Engadin ihren ersten EM-Titel, vier ihrer bisher 15 Weltcupsiege gelangen ihr dort.
