Siebenhofer macht Cortina-Doppel mit zweitem Sieg perfekt

Ramona Siebenhofer hat nach ihrem Premierensieg in Cortina d'Ampezzo am Freitag direkt nachgelegt und auch die zweite Abfahrt am Samstag für sich entschieden. Die 27-Jährige lag im Ziel hauchdünn vor ihrer ÖSV-Teamkollegin Nicole Schmidhofer, die am Saisonbeginn in Lake Louise ebenfalls ein Abfahrts-Doppel gefeiert hatte und sich nach Rang zwölf am Freitag deutlich steigern konnte. Rang drei ging an Ilka Stuhec.