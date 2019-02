Shiffrin und Vlhova teilen sich Sieg in Maribor

Mikaela Shiffrin setzt ihren Siegeszug im alpinen Ski-Weltcup unberührt fort. Die US-Amerikanerin gewann am Freitag den Riesentorlauf in Maribor allerdings ex aequo mit der Slowakin Petra Vlhova und feierte den 55. Weltcup-Sieg, den zwölften in diesem Winter. Hinter dem Duo auf dem obersten Podest wurde die Norwegerin Ragnhild Mowinckel Dritte (+0,93 Sek.). Vlhova gewann zum achten Mal.

Beste Österreicherin in Abwesenheit der verletzten Stephanie Brunner und Anna Veith wurde Katharina Truppe als Zwölfte, sie stellte damit ihr zweitbestes Ergebnis in einem Weltcup-Riesentorlauf ein. Ricarda Haaser wurde 14., Bernadette Schild 15. und Eva-Maria Brem 16.