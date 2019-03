Shiffrin in Spindleruv Mlyn um erste RTL-Kristallkugel

Am vergangenen Wochenende hatte sie ohne eigenes Zutun ihren dritten Gesamtweltcup gewonnen. Spätestens mit der Absage von Petra Vlhova für Sotschi stand fest, dass Shiffrin nicht mehr einzuholen ist. Shiffrin hat in diesem Winter der Superlative 14 Weltcup-Einzelsiege in fünf Disziplinen gefeiert: Slalom (6), Super G (3), RTL (3), City Event (1) und Parallel-Slalom (1). "Für die Athletin Mikaela Shiffrin nach den vergangenen Jahren noch die richtigen Worte zu finden, ist schwierig: Sie ist die Rennläuferin der Ski-Geschichte", würdigte Atomic-Rennchef Christian Höflehner die Sportlerin aus Colorado.

ÖSV-Damen auf versöhnliches Ende aus

In der kommenden Woche kämpft Shiffrin am Donnerstag, einen Tag nach ihrem 24. Geburtstag, auch um ihre erste Super-G-Kristallkugel. Die hätte sie ihrem männlichen Pendant Marcel Hirscher in jedem Fall voraus.

Für die ÖSV-Damen geht es in Tschechien auch schon darum, die Saison mit einer positiven Note ausklingen zu lassen. Im Riesentorlauf muss Eva-Maria Brem achtgeben, nicht ihren Startplatz für das Weltcup-Finale in Soldeu zu verlieren. Die Tirolerin ist in der Weltcup-Wertung 23., könnte aber trotz des Fehlens der vor ihr liegenden und verletzten Teamkolleginnen Stephanie Brunner und Anna Veith noch aus den Top 25 fliegen.