Schwerer Sturz von Skicrosserin Andrea Limbacher

Von einem schweren Sturz der Oberösterreicherin Andrea Limbacher wurde am Samstag der Skicross-Weltcup in Megève (FRA) überschattet! Die Weltmeisterin von 2015 blieb im kleinen Finale im Duell mit der Deutschen Daniela Maier um Position zwei an einem Richtungstor hängen und kam in weiterer Folge zu Sturz.

Die 30-Jährige verspürte danach Schmerzen im linken Knie und musste mit dem Akja abtransportiert werden. Zur medizinischen Abklärung einer möglichen Verletzung wurde Limbacher am Samstagnachmittag zu ÖSV-Arzt Christian Fink nach Innsbruck gebracht.