Das Comeback ist geschafft: Gregor Schlierenzauer hat bei seinem ersten Bewerb nach mehr als einjähriger Pause die Qualifikation für das Weltcup-Springen am Samstag (16.00 Uhr, live in ORF eins) in Wisla überstanden. Der 27-jährige Tiroler sprang am Freitagabend 122,5 Meter und platzierte sich damit sicher in den Top 40 der Qualifikation, die im Bewerb dabei sind.

Bittere Zeit

376 Tage nach seinem bisher letzten Wettkampf-Sprung im Weltcup wagte Schlierenzauer in Wisla das Comeback. Der Gewinner von 53 Weltcup-Bewerben hatte am 3. Jänner 2016 enttäuscht und demotiviert das Handtuch geworfen, nachdem er auf dem Bergisel nur auf Rang 31 gelandet war. An seinem 26. Geburtstag erklärte er sein Saisonende.

Die Enttäuschung habe ihm „jegliche Leidenschaft gekillt“, ließ er damals wissen. Aus der Ferne beobachtete der Tiroler, wie ihm u.a. der slowenische Überflieger Peter Prevc gleich mehrere Saison-Weltcup-Rekorde entriss. Am Schluss-Wochenende der vergangenen Saison sorgte Schlierenzauer aber noch für allerdings unerfreuliche Schlagzeilen: Beim Skifahren in Kanada zog sich Schlierenzauer einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und es wurde ihm eine achtmonatige Pause prognostiziert.

Anfang April äußerte sich Schlierenzauer nach seiner Operation sehr motiviert, zurückzukehren. Er sei noch nicht bereit, komplett von der Bühne abzutreten.

Am Freitag-Abend war es soweit. Soweit alles gut.