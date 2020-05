Schlierenzauer Achter in Zakopane

Während Youngster Stefan Kraft als Elfter abermals eine Talentprobe abgab und immer mehr zum Thema für die WM wird, stürzten die namhaften Kollegen erneut ab: Thomas Morgenstern und Wolfgang Loitzl schafften es nicht in die Top 20, Andreas Kofler schied gar bereits im ersten Durchgang aus.

Die Lufthoheit hatten in Polen die Norweger. Nachdem Anders Bardal in Wisla gewonnen hatte, war nun in Zakopane der Tournee-Zweite Anders Jacobsen eine Klasse für sich. Bardal ist im Weltcup erster Verfolger von Schlierenzauer.

Endstand

1. Anders Jacobsen NOR 128,5m/131,5m 273,3 Pkte

2. Anders Bardal NOR 132,5m/132,0m 271,6 Pkte

3. Kamil Stoch POL 133,0m/127,0m 268,7 Pkte

4. Richard Freitag GER 130,0m/127,5m 262,0 Pkte

5. Maciej Kot POL 129,0m/128,5m 261,2 Pkte

6. Jan Matura CZE 128,0m/129,5m 258,8 Pkte

7. Taku Takeuchi JPN 130,0m/127,0m 258,2 Pkte

8. Gregor Schlierenzauer AUT 127,5m/129,0m 257,8 Pkte

9. Jurij Tepes SLO 124,0m/129,0m 254,7 Pkte

. Jaka Hvala SLO 133,0m/119,0m 254,7 Pkte

11. Stefan Kraft AUT 127,0m/124,5m 253,4 Pkte

. Peter Prevc SLO 129,0m/122,0m 253,4 Pkte

13. Tom Hilde NOR 129,5m/124,5m 253,0 Pkte

14. Anders Fannemel NOR 133,0m/120,5m 252,3 Pkte

15. Michael Hayböck AUT 127,0m/125,0m 251,7 Pkte

Stand nach dem ersten Durchgang

1. Kamil Stoch POL 133,0m 141,2 Pkte

2. Anders Jacobsen NOR 128,5m 137,8 Pkte

3. Jaka Hvala SLO 133,0m 137,2 Pkte

4. Anders Fannemel NOR 133,0m 136,3 Pkte

5. Anders Bardal NOR 132,5m 135,4 Pkte

6. Dimitri Wassiliew RUS 132,0m 134,1 Pkte

7. Tom Hilde NOR 129,5m 133,1 Pkte

8. Peter Prevc SLO 129,0m 132,8 Pkte

9. Maciej Kot POL 129,0m 131,2 Pkte

10. Richard Freitag GER 130,0m 130,9 Pkte

11. Jan Ziobro POL 129,0m 130,1 Pkte

12. Taku Takeuchi JPN 130,0m 129,3 Pkte

13. Stefan Kraft AUT 127,0m 128,8 Pkte

14. Michael Hayböck AUT 127,0m 128,7 Pkte

15. Gregor Schlierenzauer AUT 127,5m 128,5 Pkte