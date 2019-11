Salzburg und die Vienna Capitals machten beste Werbung

Was war vor der Partie über die löchrige Defensive und die Verunsicherung im Team der Vienna Capitals diskutiert worden. Beim Gastspiel in Salzburg war davon nichts zu sehen. Der souveräne Tabellenführer setzte sich zwar 2:1 nach der Verlängerung durch, brauchte in den letzten Minuten aber Glück, dass die Wiener nicht eine ihrer Chancen verwerteten. Schließlich war es Thomas Raffl, der mit dem ersten Torschuss in der Verlängerung zehn Sekunden vor einem möglichen Penaltyschießen das 2:1 für Salzburg erzielte.