Saisonstart für die Speed-Herren, Riesen-Doppel für die Damen

Die Damen starten am Wochenende in zwei Riesenslaloms in Courchevel, eine in den technischen Disziplinen eher seltene Angelegenheit. „Ich find’s recht charmant, wenn man prozessorientiert arbeitet wie wir“, sagt ÖSV-Damen-Cheftrainer Christian Mitter, „es bietet gleich am nächsten Tag die Chance, es besser zu machen.“

Die alpine Basisdisziplin ist bei den österreichischen Damen nach wie vor das Problemkind. Den letzten Sieg hat Eva-Maria Brem im März 2016 geholt, danach gab es noch zwei dritte Plätze (Stephanie Brunner, Katharina Liensberger). „Wir haben eine sehr kompakte Mannschaft, aber eben zwischen den Plätzen 15 und 45. Jetzt müssen wir uns geschlossen nach vorn arbeiten. Für mich ist es in jedem Fall die schwierigste Disziplin, was die Aufstellung angeht.“ Gleich 16 Starterinnen hatte Mitter zuletzt zur Qualifikation nach Hippach im Zillertal geladen.

Nicht am Start ist Bernadette Schild: Die Salzburgerin will sich vorläufig ihrer Kerndisziplin Slalom widmen.