Rodler Egger holte in Winterberg WM-Silber

Reinhard Egger hat am Sonntag bei den Weltmeisterschaften der Kunstbahn-Rodler in Winterberg die Silbermedaille im Einsitzer-Bewerb geholt. Der 29-jährige Tiroler musste sich nur dem deutschen Olympiasieger Felix Loch um eine Zehntel geschlagen geben. Als zweitbester Österreicher landete Wolfgang Kindl an der achten Stelle.

Olympiasieger David Gleirscher wurde nach dem ersten Lauf auf Platz vier liegend disqualifiziert, Sprint-Weltmeister Jonas Müller kam im ersten Durchgang zu Sturz.