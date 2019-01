Rodeln: Erster Weltcupsieg für Reinhard Egger

Starke Staffel

Die Team-Staffel konnte nach einer leichten Wetterbesserung am frühen Nachmittag plangemäß durchgeführt werden. Das heimische Quartett in Besetzung Hannah Prock, Reinhard Egger und Thomas Steu/ Lorenz Koller bestätigte die Leistung aus den Einzelrennen und zeigte im Kollektiv starke Fahrten. Geschlagen geben musste sich das ÖRV-Team lediglich der deutschen Mannschaft, Rang drei holten die US-Amerikaner.

Der Rodel-Tross übersiedelt nun nach Sigulda (LET), wo der Weltcup am kommenden Wochenende seine Fortsetzung findet. Die Anreise der Österreicher erfolgt am Dienstag.