Nach elf Monaten Pause: ÖSV-Star gibt am Semmering ihr Comeback

Fast elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss gibt Ricarda Haaser am Wochenende ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Die 32-jährige Tirolerin wird beim Riesentorlauf am Samstag (10.00/13.00 Uhr) am Semmering am Start stehen.

Haaser verzichtete auf anvisiertes Comeback

Am Sonntag (14.15/17.45 Uhr/beide live ORF 1) folgt bei der 16. Austragung des Weltcup-Klassikers auf dem Zauberberg in Niederösterreich ein Slalom.