Wintersport

Nach elf Monaten Pause: ÖSV-Star gibt am Semmering ihr Comeback

SKI-ALPINE-WORLD-AUT-WOMEN-SUPER G
Während Ricarda Haaser am Semmering in den Weltcup zurückkehrt, muss eine andere ÖSV-Dame vorerst pausieren. Zudem gibt es ein Weltcup-Debüt.
25.12.25, 14:16
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fast elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss gibt Ricarda Haaser am Wochenende ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Die 32-jährige Tirolerin wird beim Riesentorlauf am Samstag (10.00/13.00 Uhr) am Semmering am Start stehen. 

Haaser verzichtete auf anvisiertes Comeback

Am Sonntag (14.15/17.45 Uhr/beide live ORF 1) folgt bei der 16. Austragung des Weltcup-Klassikers auf dem Zauberberg in Niederösterreich ein Slalom.

Semmering: Im Weltcup-Ort ist alles angerichtet

Haaser hatte sich beim WM-Super-G im Februar in Saalbach-Hinterglemm einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Auf das anvisierte Comeback bei den Speed-Events in St. Moritz und Val d'Isère verzichtete die Allrounderin, nun folgt beim Heimrennen die Rückkehr.

Ausfall und Debüt bei ÖSV-Damen

Zudem gibt ihre 20-jährige Tiroler Landsfrau Valentina Rings-Wanner am Semmering ihr Weltcup-Debüt. Nicht dabei ist dagegen Lisa Hörhager. Die 24-jährige Tirolerin hat sich beim Slalomtraining in St. Michael bei einem Einfädler einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen und muss vorerst pausieren.

Agenturen, pres  | 

Kommentare