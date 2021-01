Regen, Wärme, Sturm: Keine Damen-Abfahrt in Garmisch

Die Befürchtungen haben sich am frühen Freitagmorgen bestätigt: Wie schon das erste fiel auch das zweite geplante Damen-Abfahrtstraining in Garmisch-Partenkirchen dem warmen und nassen Wetter an der Alpennordseite zum Opfer. Damit ist auch klar, dass am Samstag keine Abfahrt als Generalprobe für die WM in Cortina d'Ampezzo ausgetragen werden kann.

Die Verantwortlichen um den slowenischen FIS-Renndirektor Peter Gerdol haben somit Plan B in Kraft gesetzt: Am Samstag soll nun ein Super-G gefahren werden (11.45 Uhr), ein weiterer wie ursprünglich geplant am Sonntag. Kuriosität am Rande: Das Samstag-Rennen ist der Ersatz für den in St. Moritz geplanten Bewerb. Dieser war Anfang Dezember enormen Neuschneemengen und großer Lawinengefahr im Oberengadin zum Opfer gefallen...