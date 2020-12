Premiere für den Monobob: Katrin Beierl in Winterberg Dritte

Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat die Premiere der "World Series" im Monobob am Samstag in Winterberg als Dritte beendet. Der Wahl-Innsbruckerin fehlten nach der dritt- bzw. fünftbesten Laufzeit in einem Neuner-Feld 0,63 Sekunden auf die russische Siegerin Nadeschda Sergejewa.

Martina Fontanive (SUI) verpasste den Sieg um 0,08 Sek. 2022 wird im Monobob um Olympia-Medaillen gefahren, die Plätze für Peking 2022 werden über eine Wertung aus Zweier- und Monobob vergeben.