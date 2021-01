Olympiasiegerin Sofia Goggia ist auch im Wallis nicht zu stoppen

Erst eine Startverschiebung um mehr als drei Stunden, um die Strecke nach nächtlichen Schneefällen wieder rennbereit zu machen; dann die Tieferlegung des Starthauses, um dem böigen Wind aus dem Weg zu gehen; und schließlich noch einige Unterbrechungen aufgrund des stürmischen Gesellen – all das kann aber eine Olympiasiegerin im Flow nicht beeinflussen.

Also feierte Sofia Goggia, die 2018 in Pyeongchang ihre bisherige Karriere gekrönt hatte, in der ersten Abfahrt von Crans Montana am Freitag den dritten Sieg en suite. Und mit ihrem zehnten Erfolg im Weltcup baute die 28-jährige Italienerin aus Bergamo auch ihre Führung im Disziplinweltcup weiter aus, 140 Punkte liegt sie nun schon vor ihrer ersten Verfolgerin. Weil Titelverteidigerin Corinne Suter nicht in Fahrt kam und nur 14. wurde – so schlecht war die Schweizerin zuletzt vor einem Jahr in Bansko klassiert.

Zwei Zehntelsekunden länger als Goggia brauchte eine andere Olympiasiegerin der Winterspiele von Südkorea, Ester Ledecka (Super-G!) wurde erstmals Zweite in einer Abfahrt. Und die seit Dienstag 25-jährige Amerikanerin Breezy Johnson blieb sich mit dem vierten dritten Rang in Serie treu.

Die Österreicherinnen hingegen hatten wie so oft in den letzten Jahren Mühe mit der Piste von Crans Montana. Beste wurde Mirjam Puchner als Achte (+1,07 Sekunden), Tamara Tippler musste sich mit dem elften Platz begnügen (+1,16), Ricarda Haaser wurde 13 (+1,18).