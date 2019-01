Olympiasieger Kläbo gewann fünfte Tour-Etappe in Oberstdorf

Der dreifache Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo hat am Donnerstag die fünfte Etappe der 13. Tour de Ski der Langläufer gewonnen und damit seine Gesamtführung behauptet. Der 22-jährige Norweger, der zuvor schon zwei Teilabschnitte für sich entschieden hatte, setzte sich im tief verschneiten Oberstdorf nach 35:07,5 Minuten im Schlussspurt des Verfolgungsrennen über 15 Kilometer Skating durch.

Der zweitplatzierte Russe Sergej Ustjugow musste sich um 0,4 Sekunden geschlagen. Sein Landsmann Alexander Bolschunow, der das Podest als Dritter komplettierte, lag bereits 1:08,2 Minuten zurück. Der am Mittwoch im Massenstartrennen erfolgreiche Norweger Emil Iversen war nicht mehr am Start. Er brach die Tour auf Rang drei des Gesamtklassements liegend ab und bereitet sich auf die WM im Februar in Seefeld vor.