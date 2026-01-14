Olympia in Gefahr: Herzog musste das Trainingslager abbrechen

Die vierte Olympia-Teilnahme von Vanessa Herzog ist stark gefährdet. Die Vierte der Spiele 2018 und 2022 jeweils über 500 m musste am Mittwoch wegen starker Rückenschmerzen nicht nur ihr Training in Inzell abbrechen, sondern auf ärztliches Anraten ihr gesamtes dortiges Trainingslager. Auslöser der Probleme dürfte ein in der Weihnachtszeit erfolgter Trainingssturz der 30-Jährigen sein, ihr Antreten beim Weltcup nächste Woche in Inzell ist nun jedenfalls kein Thema mehr.

Nach dem Sturz ist Herzog noch vor dem Jahreswechsel bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck angetreten. "Seitdem ist es von Tag zu Tag schlechter geworden und die letzten Tage eskaliert", berichtete Ehemann und Trainer Thomas Herzog am Mittwoch der APA. "Vanessa hat so starke Nervenschmerzen, dass sie nicht mehr Eisschnelllaufen kann." Sie werde sich nun in Physiotherapie begeben, für Donnerstag ist ein Termin für eine Magnetresonanz-Untersuchung (MRT) angesetzt. Thomas Herzog: "Ob sich Olympia noch ausgeht, ist zur Zeit mehr als fraglich."