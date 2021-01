Ohne Masken getroffen: NHL-Star brach die Corona-Regeln

"Ich bedaure meine Entscheidung, mit meinen Teamkollegen im Hotelzimmer und außerhalb der Mannschaftskabine Zeit verbracht zu haben", erklärte Kapitän Owetschkin in einem Statement. Der Klub akzeptierte die Strafe, die laut Ligaprotokoll noch höher hätte ausfallen können. Alle vier Spieler sind nun vorerst auf der "Covid-Liste" der Liga und dürfen nicht an Trainings und Spielen des Clubs teilnehmen. Ihre mögliche Rückkehr aufs Eis war zunächst unklar. Am kommenden Freitag bestreiten die Capitals ihr erstes Saisonheimspiel gegen Buffalo.

Minnesota Wild, der Club des verletzten Marco Rossi, holte beim 3:2 gegen Anaheim den dritten Sieg im vierten Spiel.