ÖSV-Team für die Nordische WM in Seefeld mit 26 Aktiven

Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) bietet für die 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften von Mittwoch bis 3. März in Seefeld insgesamt 26 Aktive auf. Zu den bereits nominierten Aufgeboten in der Kombination (6) und im Langlauf (9) kamen am Montag noch elf Skispringerinnen und Skispringer hinzu. Prominenteste Abwesende sind Ex-Weltmeister Gregor Schlierenzauer und Wilhelm Denifl.

Schlierenzauer hatte in der internen Qualifikation - wie schon am Sonntag vom ÖSV angekündigt - gegen Routinier Manuel Fettner und Nachwuchsmann Jan Hörl das Nachsehen. In Abwesenheit des früheren Topstars führt Titelverteidiger und WM-Mitfavorit Stefan Kraft das rot-weiß-rote Sextett an, dem auch noch Daniel Huber, Michael Hayböck und Philipp Aschenwald angehören.