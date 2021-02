Philipp Aschenwald: "Viel denken tut man da zum Glück nicht"

Ihre WM-Premiere in Seefeld 2019 hätte mit zwei Silbermedaillen mit der Mannschaft nicht besser laufen können. Was trauen Sie sich in Oberstdorf zu?

Eine Heim-WM hat man vielleicht nur einmal in der Karriere, so gesehen war Seefeld für mich persönlich eine extrem coole Erfahrung. Der Spirit, der mich vor zwei Jahren in Tirol beflügelt hat, den gilt es auch diesmal auszuleben. Klar sind die Medaillen das große Ziel, ich glaube auch, dass wir das Draufhaben, aber ich versuche mich da nicht zu stressen, das bringt nichts. Jeder einzelne von uns hat heuer schon gezeigt was möglich ist, jetzt gilt es am Tag X die besten Sprünge auszupacken und die Kleinigkeiten, die zuletzt gefehlt haben, wieder herauszukitzeln. Wir stehen mannschaftlich gut da, ich bin zuversichtlich, dass etwas Lässiges rauskommt.

Wer ist Ihr Top-Favorit für die Einzelspringen in Oberstdorf?

Halvor Egner Granerud. Der hat heuer schon oft genug bewiesen, was er draufhat. Auf der anderen Seite hat man bei der Tournee gesehen, dass es auch für ihn nicht immer selbstverständlich ist, mit diesem Druck umzugehen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend.