Johannes Rohrweck holte am Freitag im zweiten Saisonrennen im Ski-Cross-Weltcup in Val Thorens den dritten Platz. Rohrweck war am Vortag für das von Landsmann Tristan Takats gewonnene Vortagesrennen gar nicht qualifiziert gewesen.

Tags darauf agierte der Oberösterreicher vom Achtelfinale bis ins Semifinale souverän, führte auch im Finale, in dem er aber von Youri Duplessis Kergomard zu Sturz gebracht wurde. Da der Franzose dafür disqualifiziert wurde, kam Rohrweck auf Rang drei und damit einen Podestplatz.