ÖSV-Schlappe im Super-G von Val d'Isère, Sieg für Ester Ledecka

Wie doch die Gefühle trügen können: Ester Ledecka hatte sich schon beim Aufstehen am Sonntag schlecht gefühlt, und auf der Piste Oreiller-Killy setzte sich das Unbehagen fort. Als die 25-jährige Tschechin im Ziel von Val d'Isère Grün aufleuchten sah, wusste sie auch nicht recht, was sie davon halten soll. Doch im Lauf dieses Sonntagvormittags zeigte sich, dass es überhaupt nicht übel war, was sie da bei bedecktem Himmel gezeigt hatte. Ein großer Name nach dem anderen verschwand unterhalb von Ester Ledecka, und am Ende hatte die Pragerin ihren ersten Weltcupsieg im Super-G unter Dach und Fach gebracht.

Innerhalb von acht Tagen hat die Olympiasiegerin von Pyeongchang damit ihren Coup von Südkorea wiederholt, denn erst am Samstag vor einer Woche hatte die Winter-Duathletin ja schon den Parallelbewerb von Cortina d'Ampezzo für sich entschieden - auf dem Snowboard. Es war ihr zweiter Weltcup-Erfolg im alpinen Skizirkus nach dem Sieg in der Abfahrt von Lake Louise am 6. Dezember 2019.

Auf den Plätzen: Weltcup-Titelverteidigerin Corinne Suter (SUI/+0,03) und Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone (ITA/+0,35), die sich auch von einem schmerzenden Schienbein nicht bremsen ließ. Beachtlich nach ihrem kapitalen Sturz in der ersten Abfahrt am Freitag, die ja Nicole Schmidhofer mit einem Kreuzbandriss das Saisonende beschert hatte.