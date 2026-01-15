Wintersport

Bitter: ÖSV-Star Marco Schwarz muss aus Wengen abreisen

Marco Schwarz
ÖSV-Star Marco Schwarz muss in Wengen wegen einer Grippe passen.
15.01.26, 13:01

Ski-Allrounder Marco Schwarz muss die alpinen Lauberhorn-Rennen in Wengen zur Gänze auslassen. Der zuletzt nach dem Adelboden-Wochenende von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte Kärntner erlitt in der Nacht auf Donnerstag einen gesundheitlichen Rückschlag, grippebedingt tritt er daher weder im Super-G am Freitag noch im Slalom am Sonntag an. Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. Schwarz wollte noch am Donnerstag abreisen.

Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Antretens noch zuversichtlich gewesen. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser“, erklärte der Sieger des Super-G von Livigno. Auch ein Antreten im Donnerstag-Abfahrtstraining ließ er sich da noch offen, die erste Einheit hatte er am Dienstag aber bereits ausgelassen. Nun konzentriert sich Schwarz auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel, wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. Unmittelbar danach geht es für Riesentorlauf und Slalom nach Schladming. 

