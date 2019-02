Österreich hat einen Eisschnelllauf-Weltmeister

Eine Woche nach den WM-Erfolgen von Vanessa Herzog mit Gold und Silber auf den Einzelstrecken in Inzell hat Österreich erstmals im Eisschnelllauf einen männlichen Junioren-Weltmeister.

Der Tiroler Gabriel Odor setzte sich am Sonntag in Baselga di Pine im Massenstart 1/100 Sekunde vor dem Niederländer Merijn Scheperkamp durch. „Da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Odor.

Die Teilnahme des 18-jährigen ÖESV-Athleten am Rennen war in Gefahr gewesen, als er nach dem ersten Start von Allround-Weltmeister Chung Jae-won (KOR) bei dessen Sturz mitgerissen worden war und am Bauch Schnittwunden erlitten hatte.

Nach dem Neustart hielt sich Odor zunächst zurück, setzte zu Beginn der Schlussrunde die entscheidende Attacke. Für Österreich hatte es bei Junioren-Weltmeisterschaften davor fünfmal Gold durch Herzog sowie je einmal Silber durch sie und Armin Hager gegeben.