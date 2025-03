Diesmal kein Formel-1-Finish: Kombinierer Lamparter verpasst Medaille

Kombinierer Johannes Lamparter hat im Kompaktbewerb bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim seine zweite Medaille innerhalb kurzer Zeit verpasst. Einen Tag nach dem Bronze-Drama im Mixed-Team belegte der 23-jährige Tiroler am Samstag den fünften Platz. Der norwegische Sprungsieger Jarl Magnus Riiber entschied den Zielsprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe für sich und gewann seine insgesamt zehnte WM-Goldmedaille, die zweite bei den laufenden Titelkämpfen in Norwegen. Silber gewann Riibers Landsmann Jens Lurås Oftebro (+0,8 Sek.) vor dem Deutschen Vinzenz Geiger (+1,1). Lamparter (+5,3), der als Sprung-Vierter auf der Normalschanze ins 7,5 km lange Langlaufrennen gegangen war, fehlten am Ende die Körner im Kampf um die Medaillen.