Riiber holt Kombinations-Gold, ÖSV-Jungstar Lamparter Siebenter

Auch der Auftakt-WM-Bewerb der Nordischen Kombination hat am Freitag in Oberstdorf nicht die erhoffte erste Medaille für den ÖSV gebracht. Johannes Lamparter brachte sich zwar auf der Schattenberg-Normalschanze als Vierter in eine gute Ausgangsposition für den 10-km-Langlauf. Dort musste er dann allerdings in der entscheidenden Phase des Rennens abreißen lassen. Er wurde am Ende Siebenter.