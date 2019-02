Nordische WM: ÖSV-Trio im ersten Kombi-Training stark

Die starken Springer im ÖSV-Team der Nordischen Kombinierer haben gleich im ersten WM-Training in Innsbruck Topleistungen gezeigt. Mario Seidl flog am Dienstag auf der Bergiselschanze dreimal zur Bestweite, Franz-Josef Rehrl war in allen Durchgängen Zweiter. Beide hatten ihre Startplätze für den Großschanzen-Einzelbewerb am Freitag fix.

Für die restlichen zwei Plätze im Aufgebot von Cheftrainer Christoph Eugen kamen mit Lukas Klapfer, Martin Fritz, Lukas Greiderer und Bernhard Gruber vier Athleten infrage. Ex-Weltmeister Gruber, der erst nach der letzten Weltcup-Station vor den Titelkämpfen den Vorzug vor Wilhelm Denifl bekommen hatte, drängte sich mit drei starken Sprüngen (119, 126,5 und 123 m) auf. Der 36-jährige Gasteiner war damit zweimal Dritter. Er hatte in der heurigen Saison im Springen Probleme gehabt, diese schienen zumindest am Dienstag überwunden.

Die Teamführung wollte schon am Dienstag das ÖSV-Quartett für die erste Konkurrenz fixieren und am Mittwoch bekanntgeben. Das Sprungtraining am Mittwoch werden die Österreicher auslassen.