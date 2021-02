Kombi-Auftakt mit Lamparter, Greiderer, Klapfer und Fritz

Die Tiroler Johannes Lamparter und Lukas Greiderer sowie die Steirer Lukas Klapfer und Martin Fritz starten am Freitag (10.00/16.00 Uhr) für Österreich in der Kombination in die Nordischen Weltmeisterschaften von Oberstdorf. ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen nominierte dieses Quartett am frühen Mittwochnachmittag nach den Trainingsleistungen vom Vormittag für das Normalschanzen-Einzel. Nicht zum Zug kommen demnach Mario Seidl und Thomas Jöbstl.

Der Gesamtweltcup-Siebente Lamparter kam mit Versuchen auf 102,5 und 99,5 m in den beiden absolvierten Durchgängen auf die Positionen 4 und 11. Der Tiroler war mit sich zufrieden, sah aber Steigerungspotenzial. "Es sind schon noch einige Reserven, die ich habe", meinte der Tiroler gegenüber der APA. "Aber die Sprünge sind auf einem guten Niveau, die eine oder andere Bombe wird sicher noch kommen. Dann bin ich sehr gut gestimmt."