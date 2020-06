Kombinierer testeten die WM-Schanze

Die Nordischen Kombinierer haben am Dienstagvormittag als erste Athleten die Schanze in Falun getestet. Während ringsherum im Lugnet-Skistadion noch Arbeiten im Gang waren, absolvierte auch das ÖSV-Sextett die ersten Trainingssprünge für den WM-Auftakt am Freitag. „Je schwieriger es ist, desto besser für mich“, meinte der nach Blessuren wieder stark springende Christoph Bieler.

Der 37-jährige Team-Senior hatte sich kurz vor Weihnachten in Ramsau fünf Rippen und drei Wirbel-Querfortsätze gebrochen. Letztere Verletzung bereitet ihm wegen der Beteiligung der seitlichen Rückenmuskeln noch immer Probleme. Im Springen klappte es in Falun aber von Beginn an, der Tiroler war mit 100,0 m gleich im ersten Versuch (Tagesbestweite) und mit 98,5 m zum Abschluss zweimal Bester.

Im Laufen fühlt er sich nach der vierwöchigen Zwangspause von Tag zu Tag besser. „Ich habe nicht die erhoffte Form, aber ich habe alles getan, was möglich ist“, erklärte Bieler. Mit weiterer Steigerung will er sich das Vertrauen der Trainer erarbeiten und einen der vier Startplätze sichern. „Gute Sprünge werden für mich wichtig sein, da kann ich einen Vorteil herausholen.“