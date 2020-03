Nordische Kombination: Rehrl muss Saison vorzeitig beenden

Der Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer am Samstag am Osloer Holmenkollen wird ohne Franz-Josef Rehrl stattfinden. Der Steirer erlitt in Trondheim eine Rippenprellung, fehlte deshalb bereits in Lahti und musste die Saison nun vorzeitig beenden.

"Ich habe immer noch starke Schmerzen und ein Antreten in den kommenden Wettkämpfen hat da keinen Sinn", wird der dreifache WM-Bronzemedaillengewinner von Seefeld 2019 in einer ÖSV-Aussendung zitiert. Sein bestes Saisonergebnis war Platz drei in Oberstdorf.

Für den ÖSV sind im Einzelwettkampf am Samstag (10.00 Springen/14.20 Langlauf) Lukas Greiderer, Lukas Klapfer, Martin Fritz, Thomas Jöbstl und Philipp Orter am Start.

Wie es nach Oslo für die Kombinierer weitergeht, ist fraglich. Schonach kann das Weltcup-Finale wegen zu warmer Temperaturen und Schneemangel nicht durchführen, noch steht kein Ersatzort fest.