Nordische Kombination: ÖSV-Team wird in Ruka Vierter

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Sonntag im Weltcup-Teambewerb in Ruka das Podest verpasst. Das Quartett Lukas Greiderer, Martin Fritz, Wilhelm Denifl und Mario Seidl konnte sich nach der Sprung-Disqualifikation Greiderers vom fünften Platz nur um eine Position verbessern. Auf Rang drei fehlten am Ende knapp acht Sekunden.

Der Sieg ging in 37:37,9 Minuten überlegen an Deutschland vor Japan (+1:05,6 Min.) und Norwegen (2:13,3).